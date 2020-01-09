Опубликованы подробности о новом Mitsubishi Outlander



В общении с журналистами представитель Mitsubishi рассказал не только о новом Mitsubishi Outlander, но и анонсировал другую новинку.

Итак, по словам Бернар Луар, четвертая генерация модели Outlander будет представлена во второй половине года.

Основой для автомобиля станет платформа от Renault-Nissan, а силовые установки в нем будут использованы от новых Nissan X-Trail и Qashqai.

В том числе в новом поколении будет и подзаряжаемая гибридная установка.

Внешность нового Mitsubishi Outlander выполнят в стиле прототипа Engelberg Tourer, а его список оборудования пополнится новыми системами безопасности и помощи водителю. Между тем, в модельном ряду Mitsubishi появится и новая модель.

В частности, был анонсирован кроссовер, который по габаритам окажется меньше, чем Outlander. Его презентация запланирована на 2020 год, но никакие подробности о нем не раскрывают.