Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9

Ранее под брендом Hongqi выпускали машины исключительно для чиновников, но в 2016 году концерн FAW решил под брендом Hongqi выпускать роскошные массовые машины.

Они доступны исключительно в Китае, и пользуются хорошим спросом. В 2019 году было продано 100 тыс. автомобилей, а для китайского рынка это хороший показатель.

Теперь модельный ряд Hongqi пополнится седаном Hongqi H9. В Китае эта модель будет конкурировать с флагманскими седанами Audi, BMW и Mercedes.

Над внешностью Hongqi H9 работал бывший дизайнер компании Rolls-Royce Джайлс Тейлор.

Он конечно не полностью создал внешность авто, так как пришел работать в китайскую компанию в 2017 году, а до этого дизайном Hongqi H9 занималась команда под руководством Диня Янфеня.



Роскошный седан получил новый облик, который в дальнейшем применят на других моделях марки. В салоне роскошного автомобиля установили два больших дисплея, где один заменяет привычную приборную панель, а второй нужен для мультимедийной системы.

Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами. Их обшили натуральной кожей, установили систему вентиляции и подогрева, а также применили большое количество электрических регулировок. Позже появится версия седана с трехместным диваном.



На презентации Hongqi H9 было сказано, что модель построена на зеднеприводной платформе. В продаже седан будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощность 252 л.с.

Еще модель можно будет приобрести с 3,0-литровым V6 с 272-сильной отдачей. В качестве трансмиссии будет предложена только роботизированная коробка передач.

Hongqi H9 в продаже появится во втором квартале. О ценах и комплектациях пока ничего не сообщается.