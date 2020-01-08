Немецкая компания выставку электроники CES 2020 в Лас-Вегасе посетила с новым футуристическим концептом Vision AVTR (Advanced Vehicle Transformation).
Mercedes-Benz показала концепт Vision AVTR в духе «Аватара»
09.01.2020 00:33
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При создании этой модели дизайнеры вдохновились чистой природой фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.
Концепт призван продемонстрировать связь человека с машиной и окружающей природой.
В Mercedes-Benz Vision AVTR помимо футуристического дизайна и исключительно плавных линий в экстерьере и интерьере, применили «зеленую» силовую установку и автопилот пятого уровня.
В концепте нет органов управления, при этом есть система сканирования пульса человека.
Также в салоне есть подсветка, которая способна ритмично пульсировать в такт пульса пассажира. По задумке разработчиков, в концепте установлена 470-сильная электрическая силовая установка и батарея 110 киловатт-часов, в которой при создании не применили редкоземельных металлов.
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