Mercedes-Benz показала концепт Vision AVTR в духе «Аватара»

При создании этой модели дизайнеры вдохновились чистой природой фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Концепт призван продемонстрировать связь человека с машиной и окружающей природой.



В Mercedes-Benz Vision AVTR помимо футуристического дизайна и исключительно плавных линий в экстерьере и интерьере, применили «зеленую» силовую установку и автопилот пятого уровня.

В концепте нет органов управления, при этом есть система сканирования пульса человека.

Также в салоне есть подсветка, которая способна ритмично пульсировать в такт пульса пассажира. По задумке разработчиков, в концепте установлена 470-сильная электрическая силовая установка и батарея 110 киловатт-часов, в которой при создании не применили редкоземельных металлов.