Составили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России

Основой для исследования стали данные по продажам новых автомобилей за 11 месяцев 2019 года, когда на российском рынке было реализовано 868,5 тыс. новых машин, оснащенных автоматической КП.

Отмечается, что в исследовании учитывали не только классические автоматы, но и роботы, а также вариаторы и др.

Популярность авто с АКПП в отчетный период выросла на 2%. Самой востребованной моделью в этом случае оказался KIA Rio, который разошелся тиражом в количестве 64,5 тыс. экземпляров, что на 7% больше.

На втором месте составленного топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России оказался кроссовер Hyundai Creta с показателем 47,9 тыс. ед., что на 5% больше.

В тройке лидеров находится седан Hyundai Solaris – 39,9 тыс. шт. (-4%). На четвертой и пятой строчке находятся Volkswagen Polo (32,2 тыс. ед.; +37%) и Toyota Camry (30,6 тыс. ед.; +3%).

В десятке лидеров еще оказались: Volkswagen Tiguan (29,1 тыс. ед.; +4%), KIA Sportage (26,5 тыс. ед.; +4%), KIA Optima (23,3 тыс. ед.; +23%), Toyota RAV4 (23,1 тыс. ед.; -7%) и Mitsubishi Outlander (21,8 тыс. ед.; -1%).