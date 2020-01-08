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Составили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России

Новости
09.01.2020 00:06
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Какие автомобили с АКПП пользуются наибольшим спросом в России рассказали аналитики агентства «Автостат».

Основой для исследования стали данные по продажам новых автомобилей за 11 месяцев 2019 года, когда на российском рынке было реализовано 868,5 тыс. новых машин, оснащенных автоматической КП.

Отмечается, что в исследовании учитывали не только классические автоматы, но и роботы, а также вариаторы и др.

Популярность авто с АКПП в отчетный период выросла на 2%. Самой востребованной моделью в этом случае оказался KIA Rio, который разошелся тиражом в количестве 64,5 тыс. экземпляров, что на 7% больше.

На втором месте составленного топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России оказался кроссовер Hyundai Creta с показателем 47,9 тыс. ед., что на 5% больше.

В тройке лидеров находится седан Hyundai Solaris – 39,9 тыс. шт. (-4%). На четвертой и пятой строчке находятся Volkswagen Polo (32,2 тыс. ед.; +37%) и Toyota Camry (30,6 тыс. ед.; +3%).

В десятке лидеров еще оказались: Volkswagen Tiguan (29,1 тыс. ед.; +4%), KIA Sportage (26,5 тыс. ед.; +4%), KIA Optima (23,3 тыс. ед.; +23%), Toyota RAV4 (23,1 тыс. ед.; -7%) и Mitsubishi Outlander (21,8 тыс. ед.; -1%).

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