Автомобильные концерны Daimler AG и Zhejiang Geely Holding Group в Китае создали новую автомобильную компанию, которой будут владеть равными долями.
Geely и Mercedes-Benz объединились для выпуска электромобилей
09.01.2020 00:16
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При регистрации нового предприятия каждая сторона в компанию инвестировала 388,77 млн долларов.
Новая компания в Китае будет выпускать электрические ситикары Smart, причем их будут предлагать не только в Китае, но также и Германии, и других странах европейского союза.
Производство электрических Smart начнется в 2022 году. Сейчас известно, что их создадут на новой платформе, а собирать будет на заводе в Нинбо.
Китайский автомобильный концерн будет разрабатывать электрический Smart, а представительство Mercedes-Benz займется дизайном автомобиля.
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