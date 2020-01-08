Geely и Mercedes-Benz объединились для выпуска электромобилей

Автомобильные концерны Daimler AG и Zhejiang Geely Holding Group в Китае создали новую автомобильную компанию, которой будут владеть равными долями.

При регистрации нового предприятия каждая сторона в компанию инвестировала 388,77 млн долларов.

Новая компания в Китае будет выпускать электрические ситикары Smart, причем их будут предлагать не только в Китае, но также и Германии, и других странах европейского союза.

Производство электрических Smart начнется в 2022 году. Сейчас известно, что их создадут на новой платформе, а собирать будет на заводе в Нинбо.

Китайский автомобильный концерн будет разрабатывать электрический Smart, а представительство Mercedes-Benz займется дизайном автомобиля.