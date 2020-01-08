Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq

Чешский автопроизводитель разрабатывает новый кроссовер, который будет предназначен в первую очередь для индийского рынка.

Новый кроссовер по сути станет альтернативой кроссоверу Skoda Kamiq, первое изображение которого Skoda распространила в Сети.

На тизерах показали концепт кроссовера с названием Vision IN. Его презентация состоится в феврале, а на индийском рынке она появится до конца года.

В основе новинки расположится платформа MQB A0 IN, а вот какая моторная гамма будет у кроссовера пока неизвестно.