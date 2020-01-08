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Skoda показала альтернативу кроссоверу Skoda Kamiq

Новости
08.01.2020 23:57
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Чешский автопроизводитель разрабатывает новый кроссовер, который будет предназначен в первую очередь для индийского рынка.

Новый кроссовер по сути станет альтернативой кроссоверу Skoda Kamiq, первое изображение которого Skoda распространила в Сети.

На тизерах показали концепт кроссовера с названием Vision IN. Его презентация состоится в феврале, а на индийском рынке она появится до конца года.

В основе новинки расположится платформа MQB A0 IN, а вот какая моторная гамма будет у кроссовера пока неизвестно.

В Skoda рассказали о новинках в 2020 году для России

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