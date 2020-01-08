Hyundai вывел на тесты аналог минивэна Kia Carnival

Запечатленный на камеры экземпляр имеет толстый слой камуфляжа, поэтому детали экстерьера скрыты, но решетка радиатора и колеса указывают на то, что перед нами автомобиль бренда Hyundai.

По некоторым данным, новинкой может стать преемник модели Grand Starex, но не исключено, что это будет совершенно новая модель.

Корейским СМИ между тем удалось выяснить, что новый минивэн будет очень похож на Kia Carnival, а по сути он будет аналогом этого автомобиля.

К тому же новинке приписывают полный привод. Другие подробности пока неизвестны. Можно предположить, что минивэн дебютирует уже в этом году.