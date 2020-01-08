Toyota выпустит новый кроссовер размером с Lada XRAY

Новая модель кроссовера на рынке будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur. Об этом заявил вице-президент Toyota Europe Мэтт Харрисон.

Он журналистам AutoExpress рассказал про новый кроссовер, который в длину будет чуть более четырех метров.

Было сказано, что модель окажется дешевле Toyota C-HR и в его основу ляжет модернизированная «тележка» GA-B, которая разработана на базе глобальной платформы TNGA.

Платформа GA-B лежит в основе четвёртого поколения хэтчбека Toyota Yaris.

Скорее всего кроссоверу от него достанутся моторы и трансмиссия. Не исключено, что будет и полный привод, ведь его уже разработали для «заряженного» хэтчбека Yaris.

Напомним, в Китае уже есть кроссовер на базе хэтчбека Yaris L, который продают под именем Toyota Yaris LX.