Концепт Lada Vesta Premium появился в Сети

Журналисты Car.ru решили пофантазировать на тему, каким бы мог быть роскошный автомобиль LADA Vesta Premium.

О планах «АвтоВАЗа» по выпуску подобного автомобиля ничего не сообщалось, но не исключено, что в будущем такая модификация может выйти, но вот какой она будет никому не известно.

По версии российских журналистов, роскошная модификация модели могла бы не только расширить семейство, но и поднять имиджевую составляющую компании.

По замыслу авторов, LADA Vesta Premium получит самые дорогие опции и новые моторы. Также седан мог быть построен на платформе, которая лежит в основе седанов и лимузинов Aurus, но в таком случае это уже будет не типичная Лада.

Если так произойдет, то Lada может получить очень мощную гибридную силовую установку, а с ней автомобиль смело может выйти и на европейский рынок даже с учетом жестких экологических норм.

Между тем напомним, что в 2021 году планируется рестайлинг LADA Vesta, и маловероятно что «АвтоВАЗ» будет вносить большое количество изменений в седан, и особенно менять его «тележку».