Названы новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей

Автомобильные эксперты подготовили новый рейтинг машин, которые предлагаются на российском рынке и оценены дешевле всего.

В ТОПе оказалось 10 моделей, стоимость которых не превышает 600 тысяч рублей и в нем немало отечественных машин.

Так, в рейтинге, составленном «Российской газетой» первые четыре строчки достались Ладам и это седан Гранта, оцененный в 455 900 рублей, лифтбек предлагаемый за 472 900 рублей, а также хэтчбек и универсал из этого же семейства, которые продаются за 472 900 и 482 900 рублей.

На пятой и седьмой строчке оказались две модели Datsun, а это седан on-DO и хэтчбек mi-DO с ценниками от 490 000 и 555 000 рублей соответственно.

Шестое место также достается Лада и это внедорожник Lada 4×4. Его минимальная стоимость составляет 538 900 рублей и это за трехдверную модификацию.

Далее в рейтинге оказался универсал Lada Granta Cross оцененный по состоянию на январь 2020 года в 574 900 рублей минимум.

Ну и замыкают ТОП Renault Logan и Renault Sandero с одинаковыми начальными ценниками – 577 000 рублей.