Марка Ravon выпустит конкурента Lada

Компания «Узавтосаноат», которая владеет маркой Ravon, выпустит конкурента Lada, о чем заявил представитель компании Шухрат Мирсамуков.

В интервью с местным журналистом Мирсамуков сказал, что Ravon будет бороться за рынок с российской Lada.

Для этого будет выпущена модель стоимость от 10 до 15 тысяч долларов, и в ней будут все самые современные опции.

Что это будет за модель неизвестно, но его разработкой будут заниматься не только специалисты «Узавтосаноат», но также партнеры компании, которым сейчас является GM.

Предположительно, предприятие займётся созданием нового авто на базе Chevrolet Onix, которая в текущем году начнет выпускаться в Бразилии и КНР.

На «Узавтосаноат» до 2023 года седан Chevrolet Onix, а также модели, которые созданы на его платформе, сменят Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti.