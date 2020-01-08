Toyota возродит кроссовер Toyota Venza

Японский автопроизводитель еще три года назад отказалась от кроссовера Toyota Venza и прекратила его производство и продажи.

Однако, как выяснилось, в руководстве компании решили вернуть автомобиль в модельный ряд, но при этом это уже будет гибридный автомобиль, нацеленный на конкуренцию с такими моделями ка Honda Passport и Ford Edge.

Решение о снятии с производства Venza было принято из-за низкого спроса. Новый Venza получит более современный дизайн и гибридную установку от Toyota RAV4 или Highlander с отдачей около 318 л.с. Когда модель снова выйдет на рынок не сообщается.

Между тем напомним, что в России продажи Toyota Venza прекратили в 2016 году. Последние экземпляры кроссовера продавали за 2,2 млн рублей.