Современные моторные масла могут сломать двигатель

Автомобильные эксперты рассказали о проблемах, к которым приводит использование рекомендуемых моторных масел в современных автомобилях.

В частности, эксперты портала «АвтоВзгляд» заявили о проблемах моторных масел для турбированных двигателей.

Отмечается, что рекомендуемые масла стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE избавляют автомобилистов от некоторых проблем, но при этом сокращают срок службы двигателя.

Дело в том, что турбированные агрегаты объемом 1,0-1,5 литра разрабатывают с малым потреблением топлива и повышенной мощности, а для этого производителям приходится чем-то жертвовать.

По мнению специалистов, в том числе и маловязкие масла, являются причиной частого выхода из строя силового агрегата.

При этом преимуществом таких масел является то, что на их прогрев требуется меньше времени, а сам двигатель с их использованием легче переносит холодный запуск.

Турбированные двигатели заводятся в любой мороз, однако опасным для них становится сухое трение, вызванное как раз использованием масел с малым уровнем вязкости.

Именно это и является причиной быстрой поломки двигателя, который может выходить из строя даже до окончания гарантийного срока.

Эксперты рекомендуют использовать масла типа 5W-30 или 5W-40, но в этом случае потребуется больше времени на прогрев двигателя, однако они позволят продлить «жизнь» мотору.