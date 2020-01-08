В этом году автопроизводитель Hyundai предложит новые модели и обновит уже представленные в России.

В числе обновленных моделей есть Hyundai Creta и Hyundai Solaris, о чем уже сообщалось ранее. При этом сроков начала продаж моделей не называли.

Теперь стало известно, что обновлённые Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в РФ в первой половине года, но более точные сроки по-прежнему неизвестны.

Впрочем, официальных подробностей об обновлении нет. Ожидается, что в техническом плане изменений не произойдет, а обновление затронет внешность и салон.

В экстерьере автомобилей, как предполагается, рестайлинг затронет бамперы. Решетку радиатора и оптику, а в салоне можно ожидать новые материалы отделки и современную мультимедийную систему.

Список оборудования может пополнится новыми системами и функциями. Ранее сообщалось, что тестовая сборка седана Hyundai Solaris уже началась.