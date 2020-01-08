Chery показала новый кроссовер Chery Tiggo 8 для рынка РФ

О том, что Chery Tiggo 8 появится в России не является секретом, причем были данные о старте продаж весной.

В то время как на китайском рынке уже предлагается обновленный вариант Chery Tiggo 8, в России появится дореформенная версия.

В России кроссовер уже прошел сертификацию. На нашем рынке он будет предлагаться в пяти- и семиместной версиях, причем третий ряд сидений, как ожидается, предложат в топовых вариантах.

Моторная гамма будет представлена двухлитровым турбированным двигателем мощностью 170 л.с.

Пару ему составит вариатор, который передаст крутящий момент только на переднюю ось. Данных о стоимости и комплектациях новинки для рынка РФ пока нет.