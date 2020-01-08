Bugatti опубликовала тизерное изображение нового гиперкара

Новый гиперкар будет представлен в этом году, однако пока точные сроки презентации не раскрывают.



В тизерном изображении, распространённом компанией в сети, есть сообщение — «2020 год – это год Bugatti».

Пока достоверно неизвестно что это будет за гиперкар. Возможно бренд выпустит еще одну модификацию Chiron, но может быть гиперкар будет абсолютно новой моделью.

Инсайдеры между тем полагают, что Bugatti представит La Voiture Noire. Если это так, то новая модель окажется ультрадорогой и будет выпущена в единственном экземпляре.

В прошлом году такой гиперкар был представлен в качестве концепта.

По слухам, владельцем данного автомобиля является коллекционер, причем некоторые источники указывали на бывшего главу Volkswagen Фердинанда Пиха. Стоимость La Voiture Noire составляла 11 млн евро. Каждая деталь этого автомобиля изготавливается вручную.