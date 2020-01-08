В сети показали, как может выглядеть новое кросс-купе Volkswagen

Немецкий автопроизводитель в этом году проведет презентацию нового кроссовера, эскизы которого ранее публиковали.

Рендер kolesa.ru.

На основании эскизов дизайнеры портала «Колеса.ру» создали рендерные изображения, которые дают представление, как может выглядеть новое кросс-купе Volkswagen.

Напомним, что новинка разрабатывается бразильским подразделением компании и на рынок она выйдет под названием Nivus.

Можно предположить, что продаваться она будет не только в Бразилии. Предполагается, что дизайн автомобиля будет выполнен в стиле T-Roс и T-Cross.

Рендер kolesa.ru.

В его основе расположится платформа MQB A0, а одним из двигателей станет литровый 116-сильный агрегат.

Можно с уверенностью сказать, что в моторной гамме будет и версия, работающая на этаноле, а система привода будет только на переднюю ось. Презентация купеобразного кроссовера должна состояться этой весной.