Начались продажи обновленного седана Hyundai Grandeur

Прием заказов на обновленную версию модели стартовал в конце прошлого года, а теперь компания объявила о старте «живых» продаж.



Рестайлинговый седан получил изменения во внешности и салоне, а также в моторной гамме. Теперь Hyundai Grandeur в Южной Корее имеет слегка увеличенные габариты.

В частности длина и колесная база стали больше на 60 и 40 мм соответственно, а показатели составляют 4 990 и 2 885 мм. В экстерьере появились новые бамперы, крышка багажника, решетка радиатора и оптика. В салоне установили новую переднюю панель, а мультимедийная система получила 12,3-дюймовый экран.

Также в новом Hyundai Grandeur заявлена улучшенная шумоизоляция, а в топовых вариантах будет кожаный салон. Список досутпного оборудования пополнился новыми системами безопасности и помощи водителю, в числе которых помощник при езде задним ходом, система предотвращения бокового столкновения в пробках и система экстренного торможения.

В линейке двигателей появился 2,5-литровый 198-сильный двигатель, который пришел на смену 2,4-литровому 190-сильному агрегату.

Мотор работает в паре с восьмискоростным автоматом. Гибридная установка на базе 2,4-литрового ДВС по-прежнему предлагается.

Ее мощность составляет 200 л.с. и работает она также с 8-ступенчатым автоматом. Еще для седана все также доступен газовый 3,0 и 3,3-литровый атмосферный моторы, а бензиновый V6 и турбодизель объёмом 2,2 литра больше не доступны. Оценили обновленный седан в 1,77 млн рублей в эквиваленте.