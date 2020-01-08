Dacia выпустила юбилейные версии для Duster и Sandero Stepway



Автомобили юбилейной спецверсии будут отличаться деталями экстерьера. Особые модификации получил кроссовер Duster, а также хэтчбек Sandero Stepway и универсал Logan MCV Stepway.

Во всех спецверсиях будут «юбилейные» шильдики, надписи, а также особое оформление салона и расширенный список доступного оборудования.

Например, кроссовер Duster с приставкой к названию SE Twenty Special Edition будет отличаться черными наклейками на дверях, затемненными фонарями, контрастными корпусами боковых зеркал, а также особыми колесными дисками, тогда как в салоне сидения получат специальный рисунок, а на передней панели появятся декоративные вставки.

В списке оборудования появится круиз-контроль и современная информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов и Bluetooth.

Особый Duster уже предлагают для заказа на британском рынке по цене на 650 фунтов или 53 тыс. рублей дороже – от 15 645 фунтов или 1,27 млн рублей.

В движение он будет приводиться 1,3 или 1,5-литровым дизельными моторами. Система привода будет на переднюю или обе оси. Sandero Stepway и Logan MCV Stepway также получили особые шильдики и оформление, а в списке оборудования дополнительно появилась камера заднего вида и парктроники, тогда как остальные опции доступны, как в комплектации автомобилей Comfort.

Спецверсии этих машин оценили в 11 295 фунтов (почти 1 млн руб.) и 12 795 фунтов (1,4 млн руб.) за Sandero Stepway SE Twenty и Logan MCV Stepway SE Twenty соответственно.