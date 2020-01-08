К такому выводу пришли российские аналитики, опубликовав отчетные данные по продажам люксовых машин за 11 месяцев 2019 года.
На вторичном рынке России растут продажи люксовых автомобилей
08.01.2020 11:25
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В отчетный период на вторичном рынке России был зафиксирован рост продаж люксовых автомобилей на 7% до 1 844 реализованных экземпляров.
В этом сегменте по продажам лидируют модели с пробегом марки Bentley, на которые приходится 35% от всех продаж или 658 ед.
Лидер первичного авторынка — Mercedes-Benz Maybach S-Class в данном случае стал вторым с результатом 631 проданный экземпляр.
В тройке лидеров находятся авто Maserati с результатом 228 ед. Rolls-Royce стал четвертым – 171 ед.
Также на вторичном рынке было продано 67 автомобилей Lamborghini, 62 – Ferrari и 27 – Aston Martin, сообщило агентство «Автостат».
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