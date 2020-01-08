На вторичном рынке России растут продажи люксовых автомобилей

К такому выводу пришли российские аналитики, опубликовав отчетные данные по продажам люксовых машин за 11 месяцев 2019 года.

В отчетный период на вторичном рынке России был зафиксирован рост продаж люксовых автомобилей на 7% до 1 844 реализованных экземпляров.

В этом сегменте по продажам лидируют модели с пробегом марки Bentley, на которые приходится 35% от всех продаж или 658 ед.

Лидер первичного авторынка — Mercedes-Benz Maybach S-Class в данном случае стал вторым с результатом 631 проданный экземпляр.

В тройке лидеров находятся авто Maserati с результатом 228 ед. Rolls-Royce стал четвертым – 171 ед.

Также на вторичном рынке было продано 67 автомобилей Lamborghini, 62 – Ferrari и 27 – Aston Martin, сообщило агентство «Автостат».