Tesla Model 3 приписывают звание самого популярного электрокара в мире

Пока же самым продаваемым электрокаром на мировом авторынке остается Nissan Leaf.

Этот электромобиль вышел на рынок в 2010 году и популярен не только в мире, но и в России.

При этом Tesla Model 3 приписывают звание самого популярного в мире, причем новым лидером рынка электрокаров он может стать в ближайшие месяцы.

Согласно опубликованным отчетным данным, Tesla поставила уже более 900 тысяч автомобилей, из которых 448 634 экземпляра приходится на Tesla Model 3.

Учитывая то, что электрокар начали собирать на предприятии в Китае, за счет чего была снижена его стоимость, Model 3 будут покупать не хуже, чем другие электрокары китайских производителей.

У Nissan Leaf продажи превышают 400 тысяч единиц, а растущая популярность Model 3 позволит ему занять лидирующую позицию.