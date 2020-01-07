Электрический кроссовер Fisker Ocean представили официально



Дебют новинки от Fisker состоялся на выставке электроники в Лас-Вегасе. Новая модель получила название Fisker Ocean и выйдет на рынок по цене от 37 500 долларов.

Силовая установка новинки представлена двумя электрическими моторами, суммарная отдача которых не называется. Заявленный запас хода составляет 480 км, а разгон от 0 до 100 км/ч будет осуществляться за 2,9 секунды.

В салоне электрокара на передней панели расположится большой вертикальный экран, также установлена виртуальная панель приборов и проекционный дисплей.

Среди необычных опций в новом Fisker Ocean можно отметить встроенную в крышу солнечную батарею, которая обеспечит еще несколько километров пробега в день.

В год эта батарея обеспечит 1.6 тыс. километров. Кроме этого, в машину можно заказать караоке или функцию California, которая превращает кроссовер в подобие кабриолета, опуская все стекла и сдвигая люк.

Электрический кроссовер уже доступен для заказа.