О самых востребованных автомобилях в автолизинг рассказали специалисты агентства «Автостат».
Стало известно, какие машины в России чаще продают в автолизинг
07.01.2020 12:45
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Основной стали данные за ноябрь прошлого года, когда общий показатель лизинговых сделок составил 19 тыс.
Больше всего в лизинг берут автомобиль Лада Ларгус, на который пришлось 8% от общего показателя лизинговых сделок.
В данном случае указана доля среди легковушек, тогда как в сегменте легки коммерческих машин лидером является GAZ Gazelle NEXT с долей 33 процента.
При этом в сегменте грузовиков самым популярным оказался КАМАЗ-5490 с долей 7%. Еще эксперты назвали и самый популярный в лизин автобус, которым является ПАЗ-3204 (23%).
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