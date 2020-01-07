Стало известно, какие машины в России чаще продают в автолизинг

О самых востребованных автомобилях в автолизинг рассказали специалисты агентства «Автостат».

Основной стали данные за ноябрь прошлого года, когда общий показатель лизинговых сделок составил 19 тыс.

Больше всего в лизинг берут автомобиль Лада Ларгус, на который пришлось 8% от общего показателя лизинговых сделок.

В данном случае указана доля среди легковушек, тогда как в сегменте легки коммерческих машин лидером является GAZ Gazelle NEXT с долей 33 процента.

При этом в сегменте грузовиков самым популярным оказался КАМАЗ-5490 с долей 7%. Еще эксперты назвали и самый популярный в лизин автобус, которым является ПАЗ-3204 (23%).