Производительные версии электрокаров анонсировал представитель компании, общаясь с британскими журналистами.
Электромобили Audi получат «заряженные» RS-версии
07.01.2020 12:33
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По словам представителя Audi для всех выпущенных электрокаров будут разработаны «заряженные» варианты с приставкой к названию RS.
Спортивные варианты получат модели линейки e-tron, а во второй половине года будет представлена серийная версия спортивного варианта e-tron GT.
Позднее планируется презентация и «заряженных» вариантов. Между тем, одним из первых таких вариантов станет версия модели Audi RS4 Avant.
Ее RS-модификация может получить подзаряжаемый гибрид. Еще автопроизводитель планирует выпустить полностью электрический R8.
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