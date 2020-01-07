Электромобили Audi получат «заряженные» RS-версии

По словам представителя Audi для всех выпущенных электрокаров будут разработаны «заряженные» варианты с приставкой к названию RS.

Спортивные варианты получат модели линейки e-tron, а во второй половине года будет представлена серийная версия спортивного варианта e-tron GT.

Позднее планируется презентация и «заряженных» вариантов. Между тем, одним из первых таких вариантов станет версия модели Audi RS4 Avant.

Ее RS-модификация может получить подзаряжаемый гибрид. Еще автопроизводитель планирует выпустить полностью электрический R8.