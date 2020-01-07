Составлен топ-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором

Эксперты рассказали о лучших японских кроссоверах с вариатором, предлагаемых на вторичном рынке России.

Рейтинг топ-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором составили эксперты портала NJCAR.RU, отмечая, что в рейтинге оказались модели стоимостью до 900 тысяч рублей, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.

Несмотря на то, что в целом вариаторные трансмиссии зарекомендовали не с лучшей стороны, есть автомобили, в которых они доставляют меньше проблем.

Одним из таких кроссоверов оказался Nissan Qashqai. В нем вариатор TR580 предлагается с двухлитровым двигателем.

Как пишут эксперты, в данном случае вариатор без ремонта проработает до 180 тысяч км, однако при условии своевременного обслуживания. Subaru Forester в версии с фирменным вариатором и 2,0 или 2,5-литровыми моторами также назван надежным.

Пробег КП в этом случае может составить 200 тыс. км. Следующим в списке оказался Nissan X-Trail в версии с 2,0 или 2,5-литровым двигателем.

На вторую строчку определили Mitsubishi Outlander с Jatco JF011E, где последний без серьезного ремонта работает до 250 тысяч километров.

Лидером составленного топ-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором стал кроссовер Toyota RAV4 с CVT от Aisin. Пробег коробки в этом случае может достигать показателя 300 тыс. километров.