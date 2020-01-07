В компании планируют вывести на рынок такие автомобили с середины года.
В 2020 году Honda начнет продажи машин с автопилотом 3-го уровня
07.01.2020 12:03
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Однако в данном случае есть ограничения – движение машин с автопилотом 3-го уровня разрешено только на участках дорог с низкой скоростью движения, либо движение в пробках.
Таким образом, Honda станет первым автопроизводителем, который начнет продавать беспилотные системы с третьим уровнем автопилота.
Первый такой автомобиль будет представлен в июле, а пока компания проводит финальные испытания.
Как и с автопилотом второго уровня, в новых авто водитель обязательно должен находится на своем месте и в случае необходимости брать управление на себя.
Полностью беспилотным будет машина с пятым уровнем автопилота, где из салона даже уберут рулевое колесо.
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