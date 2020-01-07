В 2020 году Honda начнет продажи машин с автопилотом 3-го уровня

В компании планируют вывести на рынок такие автомобили с середины года.

Однако в данном случае есть ограничения – движение машин с автопилотом 3-го уровня разрешено только на участках дорог с низкой скоростью движения, либо движение в пробках.

Таким образом, Honda станет первым автопроизводителем, который начнет продавать беспилотные системы с третьим уровнем автопилота.

Первый такой автомобиль будет представлен в июле, а пока компания проводит финальные испытания.

Как и с автопилотом второго уровня, в новых авто водитель обязательно должен находится на своем месте и в случае необходимости брать управление на себя.

Полностью беспилотным будет машина с пятым уровнем автопилота, где из салона даже уберут рулевое колесо.