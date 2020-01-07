Mercedes-Benz отзовет около 745 тысяч автомобилей в США

Немецкая компания на территории США проведет масштабный отзыв, в рамках которого на сервис отправят около 745 тысяч автомобилей.

Информацию об отзывной кампании распространили NHTSA, отметив, что отзывные кампании начнутся с 14 февраля и затронут машины, которые сошли с конвейера в период с 2001 по 2011 г.

Среди них оказались модели C, CLK, CLS и E.

В указанных транспортных средствах выявили вероятность самопроизвольного отсоединения панели сдвижной крыши.

Она может быть опасной как для пассажиров автомобиля, так и для машин, которые едут позади.