В этом году стоимость новых автомобилей выросла, но при это все еще можно купить новую машину дешевле 600 тысяч рублей.
Назвали Топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тысяч рублей
Проанализировав стоимость новых автомобилей эксперты составили рейтинг машины стоимостью менее 600 000 рублей и возглавляет его отечественная модели Лада Гранта.
С начала года «АвтоВАЗ» переписал цены на все свои автомобили, включая Гранту, которая прибавила в цене 11 тысяч рублей и предлагается для покупки за 455 900 рублей минимум.
За эти деньги модель доступна с 87-сильным 1,6-литровым двигателем, работающим в паре с механикой. На второй строчке располагается Datsun on-DO с ценником от 480 000 рублей.
В тройке составленного рейтинга находится Lada 4×4. Модель в трёхдверном исполнении оценена от 538 900 рублей, что на 15 тысяч рублей дороже, чем в конце 2019 года.
Хэтчбек Datsun mi-DO оказался на четвертой строчке. Его минимальная стоимость составляет 555 000 рублей.
Пятая строчка досталась сразу двум автомобилям и это Renault Logan и Sandero оцененные в 577 000 рублей минимум.