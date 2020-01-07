Назвали Топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тысяч рублей

В этом году стоимость новых автомобилей выросла, но при это все еще можно купить новую машину дешевле 600 тысяч рублей.

Проанализировав стоимость новых автомобилей эксперты составили рейтинг машины стоимостью менее 600 000 рублей и возглавляет его отечественная модели Лада Гранта.

С начала года «АвтоВАЗ» переписал цены на все свои автомобили, включая Гранту, которая прибавила в цене 11 тысяч рублей и предлагается для покупки за 455 900 рублей минимум.

За эти деньги модель доступна с 87-сильным 1,6-литровым двигателем, работающим в паре с механикой. На второй строчке располагается Datsun on-DO с ценником от 480 000 рублей.

В тройке составленного рейтинга находится Lada 4×4. Модель в трёхдверном исполнении оценена от 538 900 рублей, что на 15 тысяч рублей дороже, чем в конце 2019 года.

Хэтчбек Datsun mi-DO оказался на четвертой строчке. Его минимальная стоимость составляет 555 000 рублей.

Пятая строчка досталась сразу двум автомобилям и это Renault Logan и Sandero оцененные в 577 000 рублей минимум.