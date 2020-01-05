В Skoda рассказали о новинках для России в 2020 году

Российское представительство чешской марки рассказало о новинках, которые в скором времени появятся на рынке РФ.



Так, самым первым появится кроссовер Skoda Karoq. Его начальную стоимость, а также спецификации были объявлены в декабре.

В декабре для России был представлен новый лифтбек Rapid, а в продажу он поступит в первом квартале Более точные сроки старта продаж назовут позднее.

К слову Rapid создавали специально для нашего рынка.

Ну и третьей новинкой станет новая Octavia. Ее продажи запланированы на четвертый квартал 2020 года.