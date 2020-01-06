Японская компания Subaru объявила отзывную кампанию на территории США, под которую попадает более 250 тыс. авто.
Subaru отзывает более 250 000 автомобилей на территории США
06.01.2020 11:02
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В сервисные центры марки просят приехать автовладельцев моделей Forester, Crosstrek, Ascent и Impreza.
В этих машинах могут наблюдаться проблемы в работе ДВС. Как указано в пресс-релизе автопроизводителя, при движении автомобиля может происходить потеря мощности, и связано это с неисправностью клапана вентиляции картера.
Это может привести к попаданию масла в камеру сгорания. Все работы в США по замене клапана, а также ремонту узлов, повреждённых от неправильной работы клапана, будут производить бесплатно.
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