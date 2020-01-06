Subaru отзывает более 250 000 автомобилей на территории США

В сервисные центры марки просят приехать автовладельцев моделей Forester, Crosstrek, Ascent и Impreza.

В этих машинах могут наблюдаться проблемы в работе ДВС. Как указано в пресс-релизе автопроизводителя, при движении автомобиля может происходить потеря мощности, и связано это с неисправностью клапана вентиляции картера.

Это может привести к попаданию масла в камеру сгорания. Все работы в США по замене клапана, а также ремонту узлов, повреждённых от неправильной работы клапана, будут производить бесплатно.