BMW приступила к тестам нового поколения кабриолета BMW 4-Series Convertible

BMW на тесты отправила новое поколение кабриолета 4-Series Convertible, которое заметили во время перевозки машин на автовозе.

На трейлере все прототипы были скрыты плотной камуфляжной пленкой. BMW 4-Series Convertible получит новую огромную радиаторную решетку, задний диффузор и видоизменную оптику.

Предположительно, у кабриолета моторная гамма будет состоять из четырех- и шестицилиндровых ДВС. Также ожидается появление гибридной версии кабриолета и «заряженной» модификации с трёхлитровым твин-турбо мотором мощностью 503 л.с. и 598 Нм крутящего момента.