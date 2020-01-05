Названы топ-10 самых продаваемых автомобилей В-сегмента в РФ

В период с января по ноябрь 2019 года на российском рынке было реализовано 261 120 автомобилей В-сегмента.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом 2018 года оказался на 12% меньше, пишет «АвтостатИнфо».

Лидером сегмента снова стал Kia Rio, реализованный в количестве 80 682 экземпляров, что на 7% меньше. Вторым по объёмам продаж оказался Hyundai Solaris.

Его показатель составил 51 800 реализованных единиц, что меньше на 9,6%. В тройке лидеров располагается Volkswagen Polo с показателем 47 921 ед., а это на 6% хуже.

На четвертом и пятом месте рейтинга самых подаваемых автомобилей В-сегмента в РФ оказались Skoda Rapid и Renault Sandero.

Их объёмы продаж составили 29 349 (-0,5%) и 26 788 ед. (-5,2%) соответственно.

В десятке лидеров оказались следующие модели: Datsun on-Do — 16 952 ед. (-9%). Datsun mi-Do — 2607 ед. (-19%), MINI Cooper — 2175 ед. (+0,3%), Mercedes-Benz A-Класса — 1194 ед. (+142%) и Ford Fiesta — 1087 ед. (-25%).