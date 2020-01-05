Какие машины пользовались спросом на Украине в 2019 году

В прошлом году на украинском автомобильном рынке наблюдалось увеличение объёмов проданных машин после длительного падения.

За весь 2019 год украинцы приобрели 88,5 тыс. новых легковушек, что превышает результат 2018 года на 8%.

Отчетные данные приводит «Укравтопром», отмечая, что в декабре и вовсе был зафиксирован рост продаж на 31%, хотя в первые месяцы года наблюдалась отрицательная динамика.

Благодаря отчету стало известно, какие машины пользовались спросом на Украине в 2019 года. Если говорить о марках, то самыми востребованными являются Renault (14 603 ед.), Toyota (12 570 ед.) и Kia (7 586 ед.).

В первой пятерке оказались еще Skoda и Nissan с показателями 6 231 и 5 333 проданных автомобиля. Среди самых востребованных моделей лидером остается кроссовер Kia Sportage (6 027 ед.), а в первую тройку еще вошли Renault Duster (5 202 ед.) и Renault Logan (4 489 ед.).

В десятке лидеров оказались: Toyota RAV-4 – 4 227 ед.; Renault Sandero – 3 246 ед.; Skoda Octavia – 2 852 ед.; Toyota Land Cruiser Prado – 2 671 ед.; Hyundai Tucson – 2 558 ед.; Nissan Qashqai – 2112 ед. и Toyota Camry – 1 835 ед..