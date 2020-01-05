Ikarus возродил производство городских автобусов

Презентация электрических автобусов под маркой Ikarus состоялась на Busworld Europe 2019.

Теперь компания рассказала про выставленный на показ электрический городской автобус.

У возрожденной компании он пока только один и это модель IC 1311 U City Pioneer. Теперь известны его основные характеристики.

В разработке Ikarus IC 1311 U City Pioneer принимал участие китайский производитель CRRC, а они же и поставляют в Венгрию на производство силовую электрическую установку и блок батарей.



Длина «зеленого» электрического автобуса 12 метров. Он представляет собой низкозольную модель, рассчитанная на перевозку 79 пассажиров.

Сидячих мест в автобусе всего 28. По центру автобуса есть большая площадка, в которой можно разместить детскую коляску.



На заводе в Венгрии создают каркас автобуса. Заявлено, что он выполнен из нержавеющей стали, а силовую установку и блок батарей поставляют на предприятие из Китая.

На одном заряде автобус Ikarus IC 1311 U City Pioneer способен проехать до 250 км.

Такой запас хода обеспечивают аккумуляторы емкостью 313 кВт.ч. Заряжаются аккумуляторы автобуса за 3 часа от 150-киловатной зарядки и 6 часов от 60-киловатной станции.

Производитель отметил, что «зеленый» автобус в городе может разгоняться до 70 км/ч.

Новинка от возрождённого венгерского бренда на 15-20 процентов дешевле аналогов, и пока доступна для заказа только в Европе.