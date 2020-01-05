Российские аналитики опубликовали результаты своего исследования, которое показало, какие автомобили являются наиболее распространенным в автопарке Москве.

По состоянию на середину прошлого года Ford Focus стал самым распространенным автомобилем в Москве.

Таких машин в Москве насчитали 92 941 ед. На второй строчке располагается Hyundai Solaris с результатом 85 906 ед., а третье место досталось Kia Rio.

В первую пятерку вошли Skoda Octavia — 73 117 ед. и Lada 2109 Samara — 62 600 шт., сообщает «АвтостатИнфо». Также в рейтинге указали Volkswagen Polo—61 801 ед., Lada 2106 — 55 918 ед., Lada 2107 — 55 882 ед., Nissan X-Trail — 53 742 ед. и Toyota Camry — 51 371 ед.

В целом в Москве по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывалось 3,79 млн легковушек.