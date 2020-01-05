Kia в Корее приступила к тестам обновленной версии лифтбека Stinger, причем компания сейчас тестируют прототип на дорогах общего назначения.
Обновленный лифтбек Kia Stinger заметили на тестах в Корее
05.01.2020 16:34
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Снимки были сделаны другими участниками движения, и пока обновленный Stinger проходит испытания в плотной камуфляжной пленке.
Она прикрывает большую часть кузова, что указывает на будущие изменения в передней и задней части.
Ожидается, что изменений будет минимум, впрочем, на это ранее намекал и глава Kia Motors Europe Эмилио Эррера.
Основные изменения произойдут в салоне спортивного авто, где появится новая информационно-развлекательная система с увеличенным размером сенсорного дисплея.
Должны появится и новые опции, а также системы безопасности. Что касается моторной гаммы Stinger, то стоит ожидать появление 2.2-литрового дизельного агрегата и 2.0-литрового бензинового турбомотора.
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