Обновленный лифтбек Kia Stinger заметили на тестах в Корее

Kia в Корее приступила к тестам обновленной версии лифтбека Stinger, причем компания сейчас тестируют прототип на дорогах общего назначения.

Снимки были сделаны другими участниками движения, и пока обновленный Stinger проходит испытания в плотной камуфляжной пленке.



Она прикрывает большую часть кузова, что указывает на будущие изменения в передней и задней части.

Ожидается, что изменений будет минимум, впрочем, на это ранее намекал и глава Kia Motors Europe Эмилио Эррера.

Основные изменения произойдут в салоне спортивного авто, где появится новая информационно-развлекательная система с увеличенным размером сенсорного дисплея.

Должны появится и новые опции, а также системы безопасности. Что касается моторной гаммы Stinger, то стоит ожидать появление 2.2-литрового дизельного агрегата и 2.0-литрового бензинового турбомотора.