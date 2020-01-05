Hyundai и Kia в 2020 году электрифицируют Tucson, Santa Fe, Sorento

Несколько популярных моделей Hyundai и Kia в этом году выйдут на рынок в новых модификациях.

В планах группы Hyundai-Kia выпустит электрифицированные версии Tucson, Santa Fe, Sorento. Некоторые модели станут умеренными, а другие подзаражаемыми гибридами.

При этом полноценный электрокар Kia планирует выпустить в 2021 году. У модели Sorento появится две электрифицированные версии, одна из которых будет подзаряжаемым гибридом.

В модельном ряду Hyundai-Kia в целом до 2025 года появится 13 умеренных гибридов, 6 подзаряжаемых и 23 полноценных электрокара.