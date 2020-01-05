Машину скорой помощи превратили в «дом на колесах»

Из автомобиля «скорой» на базе пикапа Chevrolet дома на колесах сделал житель США.

Американцу достался пикап Chevrolet, который ранее работал автомобилем скорой помощи. Из него мужчина и решил создать полноценный дом на колесах, на котором можно добраться в любую точку США.

Все работы американец выполнил самостоятельно, а первым делом он установил в машину полноразмерную двуспальную кровать, за которой еще нашлось место, чтобы перевозить два велосипеда.

Кроме этого, в пикапе сделали небольшую кухню и ванную с душем и туалетом.

Из кабины в кузов получился довольно удобный проход, а еще в доме на колесах разместили холодильник, морозильную камеру, телевизор и двуконфорочную плиту.

Есть в машине и емкость для воды объёмом 284 литра с многоступенчатой системой фильтрации, а также солнечные панели.

В движение дом на колесах приводится 6,6-литровым дизельным двигателем, работающим с полноприводной системой.