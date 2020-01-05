Гибридные внедорожники Jeep получат приставку «4xe»

Американский бренд в Лас-Вегасе проведет показ новых версий внедорожников, которые получат приставку к названию 4xe.

С такой приставкой будут выпущены гибридные модификации автомобилей.

В частности, гибридные силовые установки получат Jeep Wrangler, Compass и Renegade, а их показ состоится на выставке Consumer Electronics Show.

Гибридные Wrangler и Compass показывали в прошлом году, а вот Wrangler с подзаряжаемой установкой дебютирует впервые.

В первых силовая установка имеет 1,3-литровый турбомотор и электродвигатель.

Суммарная отдача составляет 200 л.с., а только на одной электротяге внедорожники проедут 28 км. О силовой установке Wrangler 4xe информации пока нет.