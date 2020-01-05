Суперкар Lamborghini Huracan лишили полного привода

Теперь автомобиль будет доступен в заднеприводном исполнении, тогда как от полноприводной системы было принято решение отказаться, благодаря чему суперкар стал легче на 33 кг.

Новый Lamborghini Huracan с заднеприводной системой выпустят в продажу весной, и он будет отличаться от обычного суперкара некоторыми деталями.

Так, например, у Lamborghini Huracan будет другой передний сплиттер, оптимизированный задний диффузор, а также ребра в передних воздухозаборниках.

Помимо этого, в суперкаре перенастроили систему контроля тяги. Несмотря на снижение веса заднеприводная версия оказалась не настолько динамичной и разгоняется до первой сотни за 3,3 секунды, против 2,9 секунды у обычной модификации.

Впрочем, объясняется это тем, что мощность 5,2-литрового двигателя была снижена до 610 л.с. при 580 Нм. Предварительная стоимость новинки составит 208 000 долларов.