Ёмкость авторынка России достигла рекордного показателя

Российские аналитики рассказали о емкости автомобильного рынка за прошлый год.

Согласно предварительным данным, которые приводят в агентстве «Автостат», емкость авторынка России достигла рекордного показателя и составила 2,5 трлн рублей.

Объясняется рекордный показатель увеличением средней стоимости автомобиля в стране.

Как ранее сообщалось, средневзвешенная стоимость новой машины в РФ выросла на 8% и превысила 1,5 млн рублей, при этом в целом рынок показал падение на 3%. Сильнее всего в прошлом году подорожали иномарки.

В 2018 году емкость авторынка составила 2,4 трлн рублей.