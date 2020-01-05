Спорный дизайн нового поколения кроссовера Hyundai Creta привел к тому, что клиенты в Китае стали рассматривать покупку другого кроссовера.



Недавно сообщалось, что новый Hyundai Creta продается хуже предшественника, хотя выпуск новой генерации должен был оживить спрос.

А еще одним доказательством тому становится тот факт, что удешевленный Hyundai ix35 обошел в продажах Hyundai Creta.

По итогам прошлого года Hyundai ix35 разошелся тиражом в количестве 130 тысяч экземпляров, что почти в три раза больше, чем Hyundai Creta/ix25.

Сейчас кроссовер предлагается с двумя силовыми установками мощностью 163 и 140 л.с. Привод доступен как на переднюю, так и на обе оси.

Стоимость кроссовера составляет 119 900 юаней минимум, а самая дорогая комплектация оценена в 161 900 юаней. В переводе на российский рубль стоимость варьируется от 1,1 до 1,46 млн рублей.