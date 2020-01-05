Названы кроссоверы, которые появятся на рынке РФ в 2020 году

Россиян в этом году ожидает много новинок, среди которых окажется и немало новых моделей в сегменте кроссоверов и внедорожников.



Журналисты «Российской газеты» собрали в рейтинг анонсы производителей, и назвали кроссоверы, которые появятся на рынке РФ в 2020 году.

Одной из новинок становится кроссовер KIA Seltos. Об этой модели в российском офисе компании в конце 2019 года рассказывали и даже озвучивали стоимость. Следующей новинкой является новая генерация внедорожника KIA Mohave.

Ранее компания оформила на него ОТТС, благодаря которому стало известно, что внедорожник предложат с трёхлитровом турбированным дизелем мощностью 250 л.с.

Пару ему составит 8-скоростная автоматическая КП и полноприводная система. Сборка этого автомобиля будет организована на предприятии в Калининграде.

Большой внедорожник Hyundai Palisade также доберется до российских автосалонов и случится это в первой половине 2020 года. Кроссовер Hyundai Creta в начале года получит обновление, о котором информации пока нет.

Компания Skoda пополнит модельный ряд кроссовером Karoq, сборку которого организовали на заводе в Нижнем Новгороде. Новый Toyota Highlander также появится на российском рынке. Его презентация состоялась еще весной прошлого года.

Приедет в Россию и абсолютно новый Genesis GV80, а также кросс-купе Geely FY11. Помимо этого в нашей стране в 2020 году стартуют продажи нового Land Rover Defender, Cadillac XT6, Mitsubishi Pajero Sport и Mercedes-Benz GLB.