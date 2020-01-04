Водитель, немедленно останови машину! Поводы для эвакуации и срочной диагностики

Одно дело, когда машина заглохла, и ее никак не удается сдвинуть с места, совсем другое – незначительные, на первый взгляд, неполадки, при игнорировании которых дальнейшая эксплуатация ставит под угрозу жизнь водителя, пассажиров и окружающих людей. Иногда при «легкой простуде» нужна неотложная помощь специалистов автосервиса. В таком случае становятся актуальными услуги эвакуации неисправных транспортных средств. Вызвав аварийку, удастся безопасно добраться до ближайшей СТО. Хорошо, что сегодня можно заказать эвакуатор круглосуточно. 365 дней в году без выходных и праздников работают специалисты компании «НЕО-АВТОспас». Им можно доверять, потому что диспетчер сразу называет точную цену на основе данных, предоставленных клиентом, а всеми процессами руководят сотрудники с 14-летним опытом работы.

Сбой в функционировании тормозной системы

Настоящая паника охватывает водителей, когда невозможно остановить автомобиль. Если своевременно не обращать внимания на проблемы в работе системы торможения, не исключено полное западание педали или резкое снижение эффективности торможения. Недопустима эксплуатация автомобиля при:

нарушении герметичности;

отсутствии обеспечения неподвижного состояния автомобиля стояночным тормозом;

дефектах манометра пневмогидравлического или пневматического привода.

Не существует неполадок системы торможения, которые никак себя не выдают. Зачастую появляется проблемы с педалью или возникает скрип, другие неприятные звуки.

Неисправности рулевой системы

Каждый владелец автомобиля несет ответственность перед законом в случае его нарушения! Произойдет это не только при езде на машине с поломкой тормозов. При эксплуатации автомобиля люфт штурвала не должен превышать 10 градусов. Лучше остаться дома, если невозможно зафиксировать рулевую колонку или усилитель управления вышел из строя.

Немаловажная оптика

Световозвращатели и внешние приборы, которые освещают путь, тоже должны быть в исправном состоянии. Днем мы их не используем, но не всегда удается справиться с делами до наступления вечера, как планировалось утром. Во избежание неприятных ситуаций необходимо восстановить их нормальный функционал, а потом садиться за руль.

Следующие параметры оптики должны соответствовать требованиям конструкции автомобиля:

цвет;

модель;

количество;

расположение.

На соответствие вышеупомянутым требованиям проверяют поворотники, задние и передние фонари.

Проблемы в работе двигателя

Нужно быть отчаянным человеком, чтобы выезжать по делам, когда машина коптит. Это обязательно заметят другие водители и сотрудники ГИБДД. Нарушителя накажут и будут абсолютно правы. В законе указано максимально допустимое количество вредных веществ в дыме и отработанных газах. Показатели должны соответствовать нормам, которые указаны в ГОСТах. Излишняя шумность – еще один повод остаться дома и вызвать мастеров для проведения диагностики. Если во время эксплуатации машины была обнаружена неисправность системы выпуска отработанных газов, нужно незамедлительно ехать на СТО.

Прочие нюансы

В конструкциях большинства транспортных средств не зря предусмотрены подголовники и ремни безопасности. Если они есть, их следует использовать, в противном случае сотрудник ГИБДД зафиксирует нарушение.

Не зря предусмотрен и звуковой сигнал. Порой он может спасти жизнь водителю, другому участнику дорожного движения и обычным пешеходам. Перед выездом нужно позаботиться о работоспособности звукового сигнала, а также о функционировании стеклоомывателя и очистителей. Последние детали должны работать в нормальном режиме.

Нельзя не упомянуть о зеркалах заднего вида. Их правильная установка – одна из гарантий безопасности во время передвижения. Стоит ли говорить о шинах? Важно их соответствие сезону, марке и модели автомобиля, а также отсутствие на них дефектов.