Mercedes-AMG A35 и BMW M135i сравнили в заезде на четверть мили

На канале CAR magazine SA опубликовали дуэль между двумя главными немецкими конкурентами Mercedes-AMG A35 и BMW M135i.

Эти два «заряженных» хэтчбека являются самыми доступными представителями в премиальном сегменте среди «пятидверок», и они технически очень похожи.

Mercedes-AMG A35 и BMW M135i оснащены турбированным мотором и системой полного привода.

Мощность силового агрегата одной и второй машины одинаковая – 306 л.с. При этом у BMW M135i крутящий момент 2,0-литрового турбомотора выше.

В Mercedes-AMG A35 устанавливается семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением и полным приводом 4Matic +.

Баварская модель оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой фирменного полного привода X-Drive.

Как видно, технически машины очень похожи между собой, поэтому журналисты решили выяснить, кто из быстрее на дистанции 402 метра.

Как выяснилось, при разгоне хэтчбеки показывают одинаковые результаты, но на финише Mercedes-AMG A35 обошел соперника на доли секунды.

Результаты заезда можно увидеть в ролике, который опубликовал канал CAR magazine SA.

