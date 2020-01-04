Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro вышел на китайский рынок

Представленный конце декабря кроссовер от китайской компании уже стал доступен для покупки.

Компания ранее объявила о старте приема предзаказов, а теперь первые партии автомобиля прибыли к дилерам в Китае.

Новинка с приставкой к названию Pro серьезно отличается от обычного Tiggo 7, к тому же она может приехать на российский рынок.

Модель выполнили в новой фирменной стилистике бренда, а салоне переработали и там теперь будет другая панель приборов, большой экран мультимедийной системы и новые варианты отделки.

Габариты кроссовера составили: 4 500/1 842/1 746 мм, расстояние между осями – 2 670 мм. Моторная гамма представлена 197-сильным двигателем объёмом 1,6 литра.

Он работает в паре с 7-скоростным роботом, который приводит в движение только переднюю ось.

Оценили Chery Tiggo 7 Pro в 122 тыс. юаней минимум, а это около 1,1 млн рублей. Топовый вариант предлагают за 146 тыс. юаней или 1,3 млн рублей.