Автоэкспорты проанализировали предложения на вторичном рынке и определили пять лучших машин в ценовой категории до 300 тысяч рублей.

Так, был составлен топ-5 лучших подержанных машин за 300 тысяч рублей по версии «Автоновостей дня», а возглавляет его Лада Гранта, в котором хоть и могут быть проблемы, но ремонт этой машины обходится недорого.

На вторую строчку эксперты определили Renault Logan, охарактеризованный как выносливый и относительно молодой автомобиль, хотя он и не является особо комфортным.

За 300 тысяч рублей на вторичном рынке можно найти и неплохой экземпляр Chevrolet Lacetti, который имеет просторный салон и представлен на рынке с тремя силовыми установками.

Следующим в рейтинг оказался Opel Astra H, а замыкает топ-5 лучших подержанных машин Suzuki Swift.