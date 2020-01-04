Автоэкспорты проанализировали предложения на вторичном рынке и определили пять лучших машин в ценовой категории до 300 тысяч рублей.
Составлен топ-5 лучших подержанных машин за 300 тысяч рублей
04.01.2020 14:42
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Так, был составлен топ-5 лучших подержанных машин за 300 тысяч рублей по версии «Автоновостей дня», а возглавляет его Лада Гранта, в котором хоть и могут быть проблемы, но ремонт этой машины обходится недорого.
На вторую строчку эксперты определили Renault Logan, охарактеризованный как выносливый и относительно молодой автомобиль, хотя он и не является особо комфортным.
За 300 тысяч рублей на вторичном рынке можно найти и неплохой экземпляр Chevrolet Lacetti, который имеет просторный салон и представлен на рынке с тремя силовыми установками.
Следующим в рейтинг оказался Opel Astra H, а замыкает топ-5 лучших подержанных машин Suzuki Swift.
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