Kia запретила таксистам покупать новый седан Optima

Kia отказалась продавать свою новую «четрехдверку» K5/Optima таксистам. В компании посчитали, что это негативно скажется на имидже нового поколения седана.

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.

Но несмотря на такой ажиотаж в компании не намерены увеличивать продажи нового поколения седана за счет таксопарков.

Как пишет Korea JoongAng Daily, ранее таксопарки выкупали до 40% седанов K5/Optima.

Теперь у них не будет такой возможности, так как компания запретила перевозчикам покупать их новую модель. При этом для таксопарков будут выпускать особую модификацию K5 прошлого поколения.