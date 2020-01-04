Журнал Forbes обратил внимание на рост акций американской компании во второй день торгов.

Оказалось, что акции компании Tesla достигли исторического максимума и она оценена в 27 млрд долларов.

Ценные бумаги автопроизводителя выросли в цене благодаря отличным результатам в прошлом году.

Недавно сообщалось, что в четвертом квартале прошлого года Tesla поставила рекордное количество электромобилей, а ее продажи по итогам года выросли на 50%.

Бренд электрокаров не только выполнил, но даже перевыполнил планы.