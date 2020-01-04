Журнал Forbes обратил внимание на рост акций американской компании во второй день торгов.
Акции компании Tesla достигли исторического максимума
04.01.2020 14:32
20 0
Оказалось, что акции компании Tesla достигли исторического максимума и она оценена в 27 млрд долларов.
Ценные бумаги автопроизводителя выросли в цене благодаря отличным результатам в прошлом году.
Недавно сообщалось, что в четвертом квартале прошлого года Tesla поставила рекордное количество электромобилей, а ее продажи по итогам года выросли на 50%.
Бренд электрокаров не только выполнил, но даже перевыполнил планы.
Комментарииcomments powered by HyperComments