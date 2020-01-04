Новые Duster, Logan и Sandero станут гибридами не скоро

Представители европейского подразделения компании рассказали о планах по гибридизации нескольких популярных на рынке моделей.

Ранее были сообщения, согласно которым новые Duster, Logan и Sandero получат гибридные версии, однако глава европейского офиса Renault опроверг данные.

Он заявил, что возможность установки гибридных установок в моделях рассматривают, однако их гибридные модификации появятся не скоро.

Тоже касается и полностью электрических версий. Дело в том, что «зеленые» технологии приведут к удорожанию автомобилей, а пока главной целью является сохранить автомобиль в низком ценовом сегменте с учетом европейских требований.